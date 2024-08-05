Sibel Can'ın "O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu" dediği olaya bakın! Yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu!

Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile iki kere nikah masasına oturan Sibel Can özel hayatıyla milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. En son çocuklarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutlayan Sibel Can, yıllar önce verdiği röportajla yeniden gündem oldu. İşte Sibel Can'ın "O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu" dediği olay...
Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile iki kere nikah masasına oturan Sibel Can özel hayatıyla milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. En son çocuklarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutlayan Sibel Can, yıllar önce verdiği röportajla yeniden gündem oldu. İşte Sibel Can'ın "O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu" dediği olay...
Güçlü sesi ve kıvrak danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, başta magazin gündemi olmak üzere milyonların yakın markajında yer alıyor.
Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan 3 çocuk annesi Sibel Can bu kez gündeme yıllar önce verdiği röportajla geldi.