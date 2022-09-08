Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’e bakın koca delikanlı oldu! “Ne ara bu kadar büyüdü” Hakan Ural ‘aslanım’ deyip paylaşmıştı...
Oryantallikle başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Sibel Can, hem sesi hem şarkıları hem de danslarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Can, 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sibel Can'ın Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olduğu bu evlilik 11 yıl sürdü. Can boşanmadan bir yıl sonra da Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir Aksüt'ü dünyaya getirdi. Hakan Ural'ın 'aslanım' dediği Emir Aksüt'ün son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Aksüt için "Ne ara bu kadar büyüdü", "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Sibel Can'ın yakışıklı oğlu...
08.09.2022 00:50 - Son Güncelleme: 08.09.2022 00:50
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine sahneye çıkmaya başladı ve 17'sinde assolist oldu.
Sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, bu dönemde Hakan Ural'a sırılsıklam aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde nikah masasına oturdu.
Ardından Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can, oğlu Emir Aksüt'ü dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcının, küçük oğlu Emir Aksüt geçen günlerde Hakan Ural'ın yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.