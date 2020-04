Sibel Can'ın kızının son hali şaşırttı! Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti!

Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. Sibel Can ve Melisa Ural'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkes tarafından büyük beğeni topladı. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can ve ünlülerin çocukları.... Sibel Can'nın müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans etti. Türkiye'ye döndü. Yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu'nda işe başladı.