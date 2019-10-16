Sibel Can'ın kızı Melisa Ural yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Estetik mi?

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın yeni hali görenler dönüp bir daha baktı. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. İşte annesi Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

16.10.2019 20:38 - Son Güncelleme: 16.10.2019 20:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





