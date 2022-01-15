Sibel Can’ın kızı Melisa Ural suskunluğunu bozdu romantik paylaşımı olay oldu! Hakan Ural’ın övgü yağdırdığı müstakbel damadı...

ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Kadayıfçıoğlu, takip eden günlerde ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ural, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında müstakbel damadıyla ilgili şunları söylemişti: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak"