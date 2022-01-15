Sibel Can’ın kızı Melisa Ural suskunluğunu bozdu romantik paylaşımı olay oldu! Hakan Ural'ın övgü yağdırdığı müstakbel damadı...
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural suskunluğunu bozdu! Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, geçen ağustos ayında Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hakan Ural ise doğum günü partisine de davet ettiği müstakbel damadıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş ve Kadayıfçıoğlu'na övgü yağdırmıştı. Babasının açıklamalarının ardından Melisa Ural da kural bozdu. Genç kız, sevgilisiyle bir pozunu ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın romantik paylaşımı...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu, geçen ağustos ayında ise Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Geçen günlerde Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'aileye girdi' yorumları yapılmıştı.
ÖVGÜ YAĞDIRDI!
Kadayıfçıoğlu, takip eden günlerde ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ural, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında müstakbel damadıyla ilgili şunları söylemişti: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak"
MELİSA'DAN İLK PAYLAŞIM!
Melisa Ural, babasının açıklamalarının ardından suskunluğunu bozdu ve sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk defa paylaşım yaptı.