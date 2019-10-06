Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü! 'Estetik mi yaptırdı?'' dedirtti

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural görenleri yine şaşırtmayı başardı. İlerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle kendisine hayran bırakan şarkıcı Sibel Can sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi. İkiz gibi birbirlerine benzeyen anne-kızın fotoğrafında takipçiler, Sibel Can'ın hangisi olduğunu bulmakta zorluk yaşadı. O fotoğraf bir de estetik iddialarını gündeme getirdi. İşte ünlülerin doğum tarihleri ve o fotoğraf...