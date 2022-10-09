Sibel Can'ın kızı Melisa Ural denizden çıktı cesaretini konuşturdu! Bomba kareyi görenler: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural denizden çıktı cesaretini konuşturdu! Bomba kareyi görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" , "Ne kadar masum bir fotoğraf" , "Doğal ve zarif güzel" , "Bebek kucağına çok yakışmış" yorumları yaptı. Abisi Engincan Ural'ın düğünü için ailesi ile Bodrum'a giden Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da yer aldığı düğüne saatler kala denizin tadını çıkaran Melisa Ural'ın son paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu. İşte Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın o pozu...
09.10.2022 13:31 - Son Güncelleme: 09.10.2022 13:45
"ANNESİNİN HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural denizden çıktı cesaretini konuşturdu! Bomba kareyi görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yaptı.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ural'ın Engincan Ural adında bir abisi, Emir Aksüt adında erkek, Gisella adında da bir kız kardeşi var.
Abisi Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğünü için soluğu Bodrum'da alan Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Düğüne sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katılacak olan Melisa Urals osyal medyada anbean takip ediliyor.