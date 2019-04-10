Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü
Sibel Can ve kızı Melisa Ural magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Sevilen sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti. Annesinin boyuna gelen Melisa Ural, takipçilerinin gözleri önünde büyüdü. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural'ın özel hayatı mercek altına alındı, sevenleri tarafından yaşı merak konusu oldu. Peki Melisa Ural kaç yaşında?
10.04.2019 22:16
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