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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

Sibel Can ve kızı Melisa Ural magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Sevilen sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti. Annesinin boyuna gelen Melisa Ural, takipçilerinin gözleri önünde büyüdü. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural'ın özel hayatı mercek altına alındı, sevenleri tarafından yaşı merak konusu oldu. Peki Melisa Ural kaç yaşında?

10.04.2019 22:16 - Son Güncelleme:
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, magazin muhabirlerini peşinden koşturmaya başladı. Yıllar içindeki değişimiyle kilolarından kurtulan Melisa Ural, herkesi mest etmeyi başardı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bu kez yaşıyla olay oldu. Peki Melisa Ural kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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