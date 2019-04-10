Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, magazin muhabirlerini peşinden koşturmaya başladı. Yıllar içindeki değişimiyle kilolarından kurtulan Melisa Ural, herkesi mest etmeyi başardı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bu kez yaşıyla olay oldu. Peki Melisa Ural kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.