Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ı paylaştı! Arkada deniz manzarası önde babası! Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu

1 Sosyal medya hesabından sık sık babası Hakan Ural'ı paylaşan Melisa Ural, bunlara bir yenisini daha ekledi. Manzara niyetine babası Hakan Ural'ı çeken Melisa Ural, fotoğrafa beyaz kalp eklemeyi de ihmal etmedi. İşte Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın o paylaşımı...

2 Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile nikah masasına oturduğu ve 11 yıl sonra biten bu evlilikten Melisa ve Engincan ile baba olmanın mutluğunu yaşadı.