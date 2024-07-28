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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ı paylaştı! Arkada deniz manzarası önde babası! Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, babası Hakan Ural'a olan düşkünlüğüyle biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık babası Hakan Ural'ı paylaşan Melisa Ural, bunlara bir yenisini daha ekledi. Manzara niyetine babası Hakan Ural'ı çeken Melisa Ural, fotoğrafa beyaz kalp eklemeyi de ihmal etmedi. İşte Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:02 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:02
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural’ı paylaştı! Arkada deniz manzarası önde babası! Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu 1

Sosyal medya hesabından sık sık babası Hakan Ural'ı paylaşan Melisa Ural, bunlara bir yenisini daha ekledi. Manzara niyetine babası Hakan Ural'ı çeken Melisa Ural, fotoğrafa beyaz kalp eklemeyi de ihmal etmedi. İşte Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın o paylaşımı...

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural’ı paylaştı! Arkada deniz manzarası önde babası! Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu 2

Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile nikah masasına oturduğu ve 11 yıl sonra biten bu evlilikten Melisa ve Engincan ile baba olmanın mutluğunu yaşadı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural’ı paylaştı! Arkada deniz manzarası önde babası! Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu 3

Annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural her ne kadar kamera önünde ilgi odağı olsa da Melisa Ural kameralardan uzak yaşamını sürdürüyor.

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