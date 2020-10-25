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Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı çalışarak geçiren ve ağustos ayında Antalya uçağına binmeden önce İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü sanatçı Sibel Can, Miami'deki evini satma kararı aldığı yönünde çıkan haberlere, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum" şeklinde yanıt vermişti. Doğal güzelliği ve hanım hanımcık tavırları ile dikkat çeken Sibel Can'ın kızı Melisa, Miami'den fotoğraflar paylaşıyor. Instagram fotoğraflarıyla dikkat çeken Melisa'nın, annesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı iddia ediliyor. İşte Melisa'nın paylaşımları sonrası yeniden gündeme gelen Sibel Can'ın Miami'deki evi...

25.10.2020 17:29 - Son Güncelleme: 25.10.2020 17:47
Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Sibel Can'ın kızı Melisa, Miami'ye gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle Sibel Can'ın Miami'deki evini satmaya karar verdiği iddia edilmişti. Can ise bu iddialara geçtiğimiz ağustos ayında, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Bir süredir Miami'den fotoğraflar paylaşan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın fotoğraflarından sonra Sibel Can'ın Miami'deki evi merak konusu oldu. İşte Sibel Can'ın yıllar önce Miami'deki evinden verdiği poz ve ünlülerin evleri...

Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...

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Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...

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Sibel Can'ın kızı Melisa arkadaşlarıyla Miami'de! İşte Sibel Can'ın Miami'deki evi...
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