Sibel Can’ın kendine aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı! Henüz 14 yaşında henüz 14 yaşındaydı onu dansöz olarak tanımıştık...

SİBEL CAN'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Sahnelerde kullandığı Sibel Can adının aksine gerçek ismi Sibel Cangüre'dir. Sibel Can henüz 14 yaşındayken sanat dünyasına ilk adımını atmıştır. Sibel Can sahnelere ilk olarak dansözlük yaparak çıkmıştır. Babası da keman sanatçısı olan Sibel Can, babasıyla birlikte çıktıkları Türkiye turnelerinde hem dansözlük yapmış hem de solist olarak yer edinmiştir.