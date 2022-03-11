Sibel Can’ın kendine aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı! Henüz 14 yaşında henüz 14 yaşındaydı onu dansöz olarak tanımıştık...

Hürriyetîn haberine göre; uzun yıllardan beri güvendiği Rafi Roy Diamonds'tan yeni mücevherini seçen sanatçı, gözleri gibi zümrüt yeşili bir tasarımda karar kılmış. "Mücevherin terzisi" olarak anılan Rafi Roy Tüter'in 10 karat Colombia zümrüdü ve 15 karat birinci sınıf pırlantalarla tasarladığı kolye, Sibel Can'ın zarafetine ve gözlerine çok yakışmış.