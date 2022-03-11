Sibel Can'ın kendine aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı! Henüz 14 yaşında henüz 14 yaşındaydı onu dansöz olarak tanımıştık...
Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşine bakın! Hakan Ural "90'lar garibin mankenlik dönemleri" motuyla paylaştı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hakan Ural gençlik halleri ile dikkat çekti. 17 yaşındayken Sibel Can Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı. Çocukları ile sık sık paylaşımlarda bulunan Hakan Ural bu kez nostaljik karelerle gündemde.
Sibel Can'ın kendine aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı! Henüz 14 yaşında henüz 14 yaşındaydı onu dansöz olarak tanımıştık...
6 yıl aradan sonra İstanbul sahnelerine rekorlarla dönen Sibel Can, başarısının tadını çıkarırken kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven ünlü sanatçı 35 bin dolara (500 bin TL) pırlanta kolye almış.
Hürriyetîn haberine göre; uzun yıllardan beri güvendiği Rafi Roy Diamonds'tan yeni mücevherini seçen sanatçı, gözleri gibi zümrüt yeşili bir tasarımda karar kılmış. "Mücevherin terzisi" olarak anılan Rafi Roy Tüter'in 10 karat Colombia zümrüdü ve 15 karat birinci sınıf pırlantalarla tasarladığı kolye, Sibel Can'ın zarafetine ve gözlerine çok yakışmış.
SİBEL CAN'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Sahnelerde kullandığı Sibel Can adının aksine gerçek ismi Sibel Cangüre'dir. Sibel Can henüz 14 yaşındayken sanat dünyasına ilk adımını atmıştır. Sibel Can sahnelere ilk olarak dansözlük yaparak çıkmıştır. Babası da keman sanatçısı olan Sibel Can, babasıyla birlikte çıktıkları Türkiye turnelerinde hem dansözlük yapmış hem de solist olarak yer edinmiştir.
Dansöz olarak ilk büyük deneyimini Maksim Gaziosu'nda sergilemiştir. Nükhet Duru, Sibel Can'ın dansözlüğüne hayran kalmış ve onu Fahrettin Arslan'a tavsiye etmiştir. Böylelikle daha 17 yaşındayken Sibel Can, Maksim Gazinosu'nda assolist olmuştur. Bu süreçte Sibel Can, dönemin ünlü isimleri olan Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi sanatçılarla çalışma fırsatı bulmuştur.