Sibel Can'ın herkesten sakladığı gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile magazin dünyasına ve sosyal medyaya damga vuruyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Güçlü sesi ve güzel gözleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü şarkıcı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

12.08.2019 03:52 - Son Güncelleme: 12.08.2019 03:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





