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Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki villada yok yok

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! Yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven usta sanatçı Sibel Can'ın yaşadığı ev merak konusu oldu. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi sanatçı, vaktinin çoğunu evinde geçiriyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda "Evimdeki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen güzel sanatçının evini görenler hayran kalıyor. İşte sesiyle mest eden Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

07.03.2021 18:25 - Son Güncelleme: 07.03.2021 18:58
Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki evde yok yok

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki villa sosyal medya gündeminde. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Sibel Can'ın hayatı merak konusu oldu.

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Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki evde yok yok

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki evde yok yok

Usta ismin hayranları, Sibel Can'ın evini bir hayli merak ediyor. 9 odası ve 7 banyosu bulunan 1200 m2 kullanım alanı olan 3 katlı evine geçtiğimiz yıllarda kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten Sibel Can, sahne almadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçiriyor.

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki evde yok yok

İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki evde yok yok

SİBEL CAN'IN EVİ

Sibel Can'ın Beykoz'daki villası merak konusu oldu. İşte görenlerin hayran kaldığı Sibel Can'ın evi...

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