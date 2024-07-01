Sibel Can'ın eski kayınvalidesi kendisinden de ünlü! Hakan Ural'ın annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Ancak Ural'ın çocukluğu, şöhret dünyasından uzak, zorluklarla dolu bir hikaye barındırıyor. Anneannesiyle büyürken geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı dahil pek çok işte çalışan Ural'ın, şimdilerde herkesi şaşkına çeviren bir sırrı ortaya çıktı: Annesi, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri!
Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Ural, bu sefer çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafla dikkat çekti. Fotoğrafta annesiyle birlikte yer alan Ural'ın takipçileri, annelerinin kim olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Meğer Hakan Ural'ın annesi, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından biriymiş. Ural'ın bu bilinmeyen aile geçmişini yeni öğrenen takipçileri şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Çocukluğunda zorluklar yaşayan ve anneannesi tarafından büyütülen Ural, merhum annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi.
Zorlu Bir Çocukluk
Hakan Ural'ın hayatı, magazin dünyasındaki ışıltılı yaşamından çok uzak, zorluklarla dolu bir çocukluk geçirdiğini gözler önüne seriyor. Anne ve babasının hiç evlenmemesi ve babası Selçuk Ural tarafından yıllarca kabul edilmemesi, Ural'ı anneannesinin şefkatli kollarına sığınmak zorunda bıraktı.