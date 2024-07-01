Sibel Can'ın eski kayınvalidesi kendisinden de ünlü! Hakan Ural'ın annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Ancak Ural'ın çocukluğu, şöhret dünyasından uzak, zorluklarla dolu bir hikaye barındırıyor. Anneannesiyle büyürken geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı dahil pek çok işte çalışan Ural'ın, şimdilerde herkesi şaşkına çeviren bir sırrı ortaya çıktı: Annesi, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri!