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Sibel Can'ın dostu Hakan Altun'un gerçek ismi bambaşkaymış! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız...

Bir dönem Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun, seslendirdiği şarkılarla milyonlar tarafından sevilerek takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak sağlık problemleriyle hayranlarını endişelendiren Hakan Altun, hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Hakan Altun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte bir dönem Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Hakan Altun'un gerçek adı...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 19:30 Güncelleme 03 Haziran 2024, 19:35
Sibel Can’ın dostu Hakan Altun’un gerçek ismi bambaşkaymış! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız... 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üstüne çeken ve hatta romantikliğiyle bilinen Hakan Altun, o dönemler sevgilisi Ebru Gündeş'in ismine yazılmış akrostiş bir şiiri şarkıya bile çevirmişti.

Sibel Can’ın dostu Hakan Altun’un gerçek ismi bambaşkaymış! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız... 2

Son olarak sağlık problemleriyle sevenlerini korkutan Hakan Altun hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Sibel Can’ın dostu Hakan Altun’un gerçek ismi bambaşkaymış! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız... 3

Meğer yıllarca Hakan Altun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş.

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