Sibel Can'ın dostu Hakan Altun'un gerçek ismi bambaşkaymış! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız...

Bir dönem Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun, seslendirdiği şarkılarla milyonlar tarafından sevilerek takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak sağlık problemleriyle hayranlarını endişelendiren Hakan Altun, hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Hakan Altun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte bir dönem Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Hakan Altun'un gerçek adı...