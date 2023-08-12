Sibel Can'ın 3 numarası Emir Aksüt'ün doğum gününde Melisa ve Engincan'dan paylaşım gecikmedi! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir'in son hali...

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çok genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlenen ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 2010'da Sulhi Aksüt ile boşanan Sibel Can, çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu kez 3 numarası Emir Aksüt'ün doğum günü için yaptığı paylaşımla gündemde. Ayrıca abla Melisa ve ağabey Engincan Ural'dan da paylaşımlar gecikmedi. İşte detaylar...