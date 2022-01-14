Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşine bakın! Hakan Ural "90'lar garibin mankenlik dönemleri" dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı
Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşine bakın! Hakan Ural "90'lar garibin mankenlik dönemleri" motuyla paylaştı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hakan Ural gençlik halleri ile dikkat çekti. 17 yaşındayken Sibel Can Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı. Çocukları ile sık sık paylaşımlarda bulunan Hakan Ural bu kez nostaljik karelerle gündemde.
Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşine bakın! Hakan Ural "90'lar garibin mankenlik dönemleri" dedi paylaştı, sosyal medya yıkıldı...
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.
Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve şu an sağlık durumu iyi olan Hakan Ural, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda da Harika Avcı ve Hülya Avşar ile yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşan Hakan Ural'ın gençlik hali yeniden sosyal medya gündeminde.
İşte başta Hakan Ural, Hülya Avşar ve Harika Avcı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...