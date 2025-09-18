Sibel Can’dan sonra onunla evlenmişti! Boşanma iddialarını boşa çıkaran Hakan Ural 20 yıllık eşiyle dostu düşmanı çatlatıyor: Esmer güzeli!
Sibel Can ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevinegirdi ve çiftin Gisela adında bir kızı oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin 20 yıllık evliliği geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Ural iddiaları net bir şekilde yalanlarken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.Paylaştığı romantik karelerle dikkat çeken Ural, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Ural'ın eşi Ezgi Can'ın zarif ve güzel görüntüsü sosyal medyada "Esmer güzel" yorumlarıyla karşılandı.
