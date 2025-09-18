Sibel Can’dan sonra onunla evlenmişti! Boşanma iddialarını boşa çıkaran Hakan Ural 20 yıllık eşiyle dostu düşmanı çatlatıyor: Esmer güzeli!

BOŞANMA İDDİALARINA NET YANIT!

Ural ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü isim, boşanma iddialarını şu sözlerle yalanladı: "Çok rica ediyorum, saçma sapan '-mış, -miş' üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri... Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum"