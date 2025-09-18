PODCAST CANLI YAYIN

Sibel Can’dan sonra onunla evlenmişti! Boşanma iddialarını boşa çıkaran Hakan Ural 20 yıllık eşiyle dostu düşmanı çatlatıyor: Esmer güzeli!

Sibel Can ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevinegirdi ve çiftin Gisela adında bir kızı oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin 20 yıllık evliliği geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Ural iddiaları net bir şekilde yalanlarken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.Paylaştığı romantik karelerle dikkat çeken Ural, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Ural'ın eşi Ezgi Can'ın zarif ve güzel görüntüsü sosyal medyada "Esmer güzel" yorumlarıyla karşılandı.

Sibel Can ile 11 yıl evli kalan Hakan Ural, boşandıktan sonra aradığı aşkı Ezgi Can Ural'da buldu ve 2005 yılında dünyaevine girdi. İlk evliliğinden Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Hakan Ural, 2013 yılında Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.

20 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR İDDİASI

Sosyal medya paylaşımlarında eşi ve çocuklarına sık sık yer veren Ural'la ilgili geçen aylarda ortaya atılan bir iddia sevenlerini üzdü. İddiaya göre; Hakan Ural ve Ezgican Ural 20 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak boşanmaya karar verdi.

BOŞANMA İDDİALARINA NET YANIT!

Ural ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü isim, boşanma iddialarını şu sözlerle yalanladı: "Çok rica ediyorum, saçma sapan '-mış, -miş' üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri... Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum"

DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Boşanma iddialarını yalanlarken eşine olan aşkını bir kez daha haykıran Ural, son iki gündür ise eşiyle birlikte adeta düşman çatlattı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Ural, sık sık çocuklarına yer verdiği sosyal medya paylaşımlarında bu kez eşi Ezgi Can Ural'la romantik karelerini yayınladı.

"ESMER GÜZELİ"

Ünlü ismin paylaşımlarına beğeni yağarken Ural'ın 20 yıllık eşi Ezgi Can'ı görenler adeta hayran kalarak "Esmer güzel", "Adam yakışıklı kadın güzel", "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

