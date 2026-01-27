PODCAST CANLI YAYIN

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun"

Ünlü sanatçı Sibel Can, oğlu Engincan Ural'ın doğum gününü yıllar öncesinde çekilmiş bir kareyle kutladı. Duygusal mesajı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi:
Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 1

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, bu kez sahnesiyle değil, paylaşımıyla gündeme geldi.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 2

Yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi odağı olan ünlü sanatçı, oğlu Engincan Ural'ın doğum günü için duygusal bir paylaşım yaptı.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 3

Sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait bir fotoğraf paylaşan Sibel Can, anne ve oğul pozuna düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 4

Can, paylaşımında"Benim canım oğlum, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 5

Zarafeti, güçlü sesi ve sahnedeki duruşuyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can, özel anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 6

Ünlü sanatçının nostaljik doğum günü paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 7

Sibel Can'ın hayranları Engincan Ural için iyi dilek mesajları da paylaştı.

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 8

Kaynak: Sosyal medya

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 9

Kaynak: Sosyal medya

Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun" - 10

Kaynak: Sosyal medya