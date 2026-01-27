Sibel Can'dan oğluna nostaljik kutlama! "Benim canım oğlum iyi ki doğdun"

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, bu kez sahnesiyle değil, paylaşımıyla gündeme geldi.
Yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi odağı olan ünlü sanatçı, oğlu Engincan Ural'ın doğum günü için duygusal bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait bir fotoğraf paylaşan Sibel Can, anne ve oğul pozuna düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.
Can, paylaşımında"Benim canım oğlum, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Zarafeti, güçlü sesi ve sahnedeki duruşuyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can, özel anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ünlü sanatçının nostaljik doğum günü paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sibel Can'ın hayranları Engincan Ural için iyi dilek mesajları da paylaştı.
Kaynak: Sosyal medya