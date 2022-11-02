Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı sarıp sarmaladı! Hakan Ural’ın kızları sosyal medyayı salladı! “Abla ve kardeş...”
Sibel Can ile 1988 yılında evlenen ve 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural, Melisa Ural ile Engincan Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 2005 yılında ise Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Gisela adında bir kızı daha oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla yayınladığı fotoğraflarla dikkat çeken Ural, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ural, Melisa Ural'ın kardeşi Gisela Ural'a sarıldığı anları sosyal medyada paylaştı. Abla-kardeşin kalpleri ısıtan pozu kısa sürede gündem olurken Melisa Ural güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızları...
02.11.2022 01:12 - Son Güncelleme: 02.11.2022 01:12
Zor bir çocukluk geçiren Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı bir anda değişti.
Kariyer kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu.
11 yıl aynı yastığı baş koyan ikilinin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Ancak çift, 1999 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Hakan Ural, 2005 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu.