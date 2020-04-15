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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı! İşte Melisa'nın kardeşi Gisella ile gülümseten fotoğrafı

Sibel Can ile Hakan Ural 28 Eylül 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen kızları Melisa Ural, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural, kendi Instagram hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, 2019 yazına ait babası Hakan Ural ve kardeşi Gisella ile fotoğrafını paylaştı. Tüm kardeşlerin birbiri ile bağı magazin camiasında takdir görürken, Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa'nın annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

15.04.2020 13:23 - Son Güncelleme: 15.04.2020 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





