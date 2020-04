Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı! İşte Melisa'nın kardeşi Gisella ile gülümseten fotoğrafı

Sibel Can ve Hakan Ural, Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlada sahip. Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten bir de Emir Aksüt adında bir oğlu var. Hakan Ural'ın ise Ezgi Can Ural'dan Gisella adında bir kızı daha bulunuyor. Sibel Can - Hakan Ural evliliğinden dünyaya gelen Melisa, Instagram'dan babası Hakan Ural ve kardeşi Gisella ile fotoğrafını paylaştı.