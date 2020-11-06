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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, gecelerde yakalandı. 1988-1999 yılları arasında evli kalan çiftin Engincan ve Melisa adında iki evladı var. Magazin gündeminin yakından takip ettiği isim Melisa Ural, Serhan Adalı'yla önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı'nın lüks cipine bindi. Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, Serhan Adalı'nın görüntü alınmasını engellemek için gaza basmasıyla gözden kayboldu. İşte 13 yaşında müzikle tanışan usta sanatçı Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın sevgilisi...

06.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 06.11.2020 09:56
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Bir süredir abisi Engincan Ural ve arkadaşlarıyla birlikte Miami'de olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Türkiye'ye döndü. Önceki akşam Etiler'de bir mekanda görüntülenen Melisa'nın yanında Serhat Adalı da vardı.

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Sibel Can'ın kızı Melisa, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı ve Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla şok yaşadı, Adalı, görüntü alınmaması için gaza bastı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Arka koltukta oturan Melisa ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın sevgilisi Serhan Adalı ve ünlülerin hayat arkadaşları...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

DİLARA AKSÜYEK VE SEVGİLİSİ ONUR BAY

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...
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