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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalandı! Melisa Ural'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, gecelerde yakalandı. 1988-1999 yılları arasında evli kalan çiftin Engincan ve Melisa adında iki evladı var. Magazin gündeminin yakından takip ettiği isim Melisa Ural, Serhan Adalı'yla önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı'nın lüks cipine bindi. Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, Serhan Adalı'nın görüntü alınmasını engellemek için gaza basmasıyla gözden kayboldu. İşte 13 yaşında müzikle tanışan usta sanatçı Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın sevgilisi...

06.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 06.11.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





