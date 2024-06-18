Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı bu metotla 55 kiloya jet hızında düştü! 3 ayda 10 kilo verme garantili Melisa Ural diyeti! "Ödem atıcı çay..."

Ünlü şarkıcı Sibel Can, uyguladığı diyet ile son üç ay içerisinde 10 kilo vermeyi başardı. Kızı Melisa Ural da annesinin izinden giderek, aynı diyet programını uygulayarak yeni formuna kavuştu. Sibel Can, bu süreçteki deneyimlerini ve diyet formülünü sevenleri ile paylaşarak, kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı oldu. İşte Sibel Can'ın ve kızının zayıflama sırları...
Ünlü şarkıcı Sibel Can, son üç ay içinde uyguladığı özel diyet programıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sibel Can, bu süreçte tam 10 kilo vererek sağlıklı bir yaşamın kapılarını araladı. Ancak bu başarı sadece kendi için değil, kızı Melisa Ural için de bir ilham kaynağı oldu. Peki, Sibel Can ve kızı Melisa nasıl zayıfladı? İşte merak edilen ödem atıcı diyet programı...
Diyet ve Sporun Gücü
Kilo vermek için kararlı bir şekilde yola çıkan Sibel Can, haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı özel yemekleri tüketiyor. Ayrıca, her gün bir saat yürüyüş yaparak ve yüzme gibi spor aktiviteleri ile de vücudunu forma sokuyor. Bu disiplinli spor ve diyet programı, Sibel Can'ın kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde etmesini sağladı.
Ödem Atıcı Çayın Faydaları
Sibel Can, her gün mutlaka ödem atıcı bir çay içmeyi de ihmal etmiyor. Bu özel çay, vücuttaki fazla suyun atılmasına ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı oluyor. Ödem atıcı çay sayesinde, kilo verme süreci daha hızlı ve etkili bir hale geliyor.