Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı bu metotla 55 kiloya jet hızında düştü! 3 ayda 10 kilo verme garantili Melisa Ural diyeti! "Ödem atıcı çay..."

Ünlü şarkıcı Sibel Can, son üç ay içinde uyguladığı özel diyet programıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sibel Can, bu süreçte tam 10 kilo vererek sağlıklı bir yaşamın kapılarını araladı. Ancak bu başarı sadece kendi için değil, kızı Melisa Ural için de bir ilham kaynağı oldu. Peki, Sibel Can ve kızı Melisa nasıl zayıfladı? İşte merak edilen ödem atıcı diyet programı...