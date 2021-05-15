Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı
Yılın aşk bombasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 6 yıldan bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ve Sibel Can'ın geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bir kare ortaya çıkmıştı. Sonrasında Sibel Can bu iddiaları reddetmişti ancak Sabah yeni görüntülere ulaştı. Sibel Can ile Emir Sarıgül cephesinden haber var. Çiftin tatilinden yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf...
İddiaya göre Sibel Can'ın bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül'ün teknesinde yaz sezonunu açtı. Hakkındaki iddialara cevap veren Sarıgül, "Basında yer alan haberlere sadece gülüyorum. Beni yıpratmak İçin bilinçli çıkartılan haberler, Allah'a havale ediyorum" demişti.