Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

"TEKNEDEYİM AMA DOST MECLİSİMLE"

Bu bayram evlatlarım Londra'da olduğu İçin ben teknedeyim ama haberlerde yer aldığı gibi değil kendi dost meclisim ile birlikteyim."Ünlü şarkıcı Sibel Can da Emir Sarıgül ile aşk iddialarını "Böyle bir durum söz konusu değil" diyerek yalanlamıştı.