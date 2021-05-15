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Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

Yılın aşk bombasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 6 yıldan bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ve Sibel Can'ın geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptıkları bir kare ortaya çıkmıştı. Sonrasında Sibel Can bu iddiaları reddetmişti ancak Sabah yeni görüntülere ulaştı. Sibel Can ile Emir Sarıgül cephesinden haber var. Çiftin tatilinden yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf...

15.05.2021 10:01 - Son Güncelleme: 15.05.2021 10:01
Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ortaya çıkan görüntü aşkı resmen belgeledi. Çiftin daha önce ortaya çıkan mavi tur fotoğraflarının devamına Sabah ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

Yılın aşk bombasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

Emir Sarıgül ile Sibel Can, birlikte Ege'ye açıldı, özel yatla çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çift daha önce çıkan dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

İddiaya göre Sibel Can'ın bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül'ün teknesinde yaz sezonunu açtı. Hakkındaki iddialara cevap veren Sarıgül, "Basında yer alan haberlere sadece gülüyorum. Beni yıpratmak İçin bilinçli çıkartılan haberler, Allah'a havale ediyorum" demişti.

Sibel Can ve Emir Sarıgül 'aşk turu'nda çok fena yakalandı bomba patladı! Defalarca inkar etmişlerdi Buket Aydın da boş durmadı

"TEKNEDEYİM AMA DOST MECLİSİMLE"

Bu bayram evlatlarım Londra'da olduğu İçin ben teknedeyim ama haberlerde yer aldığı gibi değil kendi dost meclisim ile birlikteyim."Ünlü şarkıcı Sibel Can da Emir Sarıgül ile aşk iddialarını "Böyle bir durum söz konusu değil" diyerek yalanlamıştı.