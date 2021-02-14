Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı
Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. 14 Şubat'ta ünlüler sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunurken, Sibel Can Instagram'da Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenen görüntüleriyle dikkat çekti. Hakan Altun ile Sibel Can ikilisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu. 1977 yapımı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden esinlenen tanıtım videosunda Sibel Can ile Hakan Altun sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
İstanbul'a yakın bir köyde çekilen tanıtım filminde yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve çekimler tüm gün sürdü. Sibel Can'ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Hakan Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında klarnet çalarken görülüyor.
SİBEL CAN GÜZELLİĞİ...
Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Can, Altun ve Şenlendirici'nin Türkiye'nin en güzel şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanacak. Paylaşımıyla dikkat çeken Sibel Can'ın güzelliği sosyal medya gündeminde.