Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu. 1977 yapımı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden esinlenen tanıtım videosunda Sibel Can ile Hakan Altun sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.