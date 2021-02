Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

Sibel Can Sevgililer Günü'nde bombayı patlattı! Hakan Altun ve Sibel Can'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. 14 Şubat'ta ünlüler sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunurken, Sibel Can Instagram'da Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenen görüntüleriyle dikkat çekti. Hakan Altun ile Sibel Can ikilisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

