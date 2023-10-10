Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan ve kariyerine şarkıcı olarak devam eden Sibel Can, hem dansları hem de güçlü sesiyle yıllarca adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da çok konuşulan üç çocuk annesi Sibel Can, geçtiğimiz günlerde fazla kilolarıyla gündeme gelmişti. Can bu kez photoshop kurbanı oldu. İşte detaylar...
Hakan Ural'la 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu.
Ünlü şarkıcının 10 yıl süren evliliğinden Emir Aksüt adında bir evladı daha oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı şimdi ise konser görüntüleriyle gündem olmuştu geçtiğimiz günlerde.