SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan ve kariyerine şarkıcı olarak devam eden Sibel Can, hem dansları hem de güçlü sesiyle yıllarca adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da çok konuşulan üç çocuk annesi Sibel Can, geçtiğimiz günlerde fazla kilolarıyla gündeme gelmişti. Can bu kez photoshop kurbanı oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ekim 2023, 16:48 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:16
Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can... 1

Hakan Ural'la 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu.

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can... 2

Ünlü şarkıcının 10 yıl süren evliliğinden Emir Aksüt adında bir evladı daha oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettirdi.

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can... 3

Ünlü şarkıcı şimdi ise konser görüntüleriyle gündem olmuştu geçtiğimiz günlerde.

SON DAKİKA