Sibel Can photoshopun ayarını kaçırdı yakalanınca da dillere düştü! Hastalığı ortaya çıkan 3 çocuk annesi Sibel Can...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan ve kariyerine şarkıcı olarak devam eden Sibel Can, hem dansları hem de güçlü sesiyle yıllarca adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da çok konuşulan üç çocuk annesi Sibel Can, geçtiğimiz günlerde fazla kilolarıyla gündeme gelmişti. Can bu kez photoshop kurbanı oldu. İşte detaylar...