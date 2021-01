Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın mankeni oldu sosyal medyayı salladı! Bu Sibel Can bambaşka Sibel Can...

Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın mankeni oldu sosyal medyayı salladı! "Bu Sibel Can bambaşka Sibel Can" dedirten usta sanatçı, spor tarzıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile evli olan ve bu evlilikten Engincan ile Melisa adında iki evlada sahip olan 50 yaşındaki Sibel Can, Instagram'da spor parçalarla takipçilerinin karşısına çıktı. Klasik tarzının dışına çıkan Sibel Can, oğluna modellik yaptığı pozlarla sosyal medyada bir kez daha sevenlerinden tam puan aldı.

