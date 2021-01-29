Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın mankeni oldu sosyal medyayı salladı! Bu Sibel Can bambaşka Sibel Can...
Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın mankeni oldu sosyal medyayı salladı! "Bu Sibel Can bambaşka Sibel Can" dedirten usta sanatçı, spor tarzıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile evli olan ve bu evlilikten Engincan ile Melisa adında iki evlada sahip olan 50 yaşındaki Sibel Can, Instagram'da spor parçalarla takipçilerinin karşısına çıktı. Klasik tarzının dışına çıkan Sibel Can, oğluna modellik yaptığı pozlarla sosyal medyada bir kez daha sevenlerinden tam puan aldı.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.
Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile bilinen Melisa Ural'ın aylar sonra Instagram'dan paylaştığı poza kardeşi Emir Aksüt'ten gelen yorum sonrasında diğer kardeşler de sosyal medya gündeminde yerini aldı.