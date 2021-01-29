Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın mankeni oldu sosyal medyayı salladı! Bu Sibel Can bambaşka Sibel Can...

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.