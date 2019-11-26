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Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Ünlü sanatçı Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine damga vuruyor. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle hayranlarının büyük beğenisini kazanan Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var. Usta sanatçının özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sibel Can da gerçek ismini kullanmayı tercih etmeyen ünlülerden. Ünlü sanatçının gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

26.11.2019 22:00 - Son Güncelleme:
Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının gündemine damga vuruyor.

Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle sevenlerinin büyük beğenisini kazanan Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var.

Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı.

Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Sibel Can da gerçek ismini kullanmayı tercih etmeyen ünlülerden.

Sibel Can o gerçeği yıllardır herkesten saklıyordu! Meğer Sibel Can...

Ünlü sanatçının gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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