Sibel Can Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...
Sibel Can'ın çok merak edilen Miami'deki evini sattığı yönündeki iddialar hala sıcaklığını korurken, ünlü şarkıcı Sueno Hotels Deluxe Belek'te dinleyicileriyle buluştu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, altın renkli kostümüyle göz doldurdu. 1 Ağustos'ta 50 yaşına giren Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami'deki evini sattığı yönünde çıkan iddialarla ilgili son noktayı koydu.
04.08.2020 10:30
- Son Güncelleme: 04.08.2020 10:45
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