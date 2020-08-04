Sibel Can, Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Sibel Can geçtiğimiz günlerde 50 yaşına girmiş ve sosyal medyada çocukları tarafından yapılan paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sueno Hotels Deluxe Belek'te dinleyicileriyle buluşan ve yaklaşık üç saat sahnede kalan Sibel Can, altın renkli kostümüyle göz doldurdu.