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Sibel Can Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Sibel Can'ın çok merak edilen Miami'deki evini sattığı yönündeki iddialar hala sıcaklığını korurken, ünlü şarkıcı Sueno Hotels Deluxe Belek'te dinleyicileriyle buluştu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, altın renkli kostümüyle göz doldurdu. 1 Ağustos'ta 50 yaşına giren Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami'deki evini sattığı yönünde çıkan iddialarla ilgili son noktayı koydu.

04.08.2020 10:30 - Son Güncelleme: 04.08.2020 10:45
Sibel Can Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Sibel Can geçtiğimiz günlerde 50 yaşına girmiş ve sosyal medyada çocukları tarafından yapılan paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sueno Hotels Deluxe Belek'te dinleyicileriyle buluşan ve yaklaşık üç saat sahnede kalan Sibel Can, altın renkli kostümüyle göz doldurdu.

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Sibel Can, Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami'deki evini sattığı yönündeki iddialarla ilgili, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum" dedi. İşte Sibel Can'ın evi ve ünlülerin evleri...

Sibel Can, Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

CEM YILMAZ'IN EVLERİ

Kazandığını gayrimenkule yatıran Cem Yılmaz, 2012 yılında da Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada'dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı.

Sibel Can, Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

2 MİLYON DOLAR
Bu villada aldığından beri hiç oturmayan ünlü komedyenin, istediği rakam ise 2 milyon dolar.

Sibel Can, Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...

50 BİN LİRA KİRA
Cem Yılmaz, kiraya verdiği bu villadan her ay 50 bin lira alıyordu. Yılmaz'ın şu anki kiracısı, Başakşehir'de top koşturan Gael Clichy.

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