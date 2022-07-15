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Haberler Magazin Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, tam üç yıl sonra assolist olmayı başardı. Sesi ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Sibel Can, şöhret basamaklarını hızla çıkarken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu. Ünlü şarkıcının, 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Hem özel hem iş hayatıyla sık sık gündem olan Sibel Can, son olarak iddialı kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi. Göbeğine kadar uzanan derin göğüs dekoltesiyle sahne alan ünlü şarkıcı, konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda gözler Melisa'yı aradı. İşte detaylar...

15.07.2022 00:50 - Son Güncelleme: 15.07.2022 00:50
Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde dünyaya gelen Sibel Can, 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı.

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Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan ünlü isim, Nükhet Duru'nun tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu.

Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Sesi ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Sibel Can, şöhret basamaklarına hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.

Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

1988 yılında nikah masasına oturduğu Ural ile 1999'da boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ile Melisa adında iki evladı oldu.

Sibel Can kırmızılar içinde şov yaptı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Gözler Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural’ı aradı

Hem özel hem iş hayatıyla sık sık gündem olan Sibel Can, son olarak iddialı kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi.

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