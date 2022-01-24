Sibel Can kar pozlarıyla ortalığı yıktı biricik kızı harekete geçti! İlk yorum Melisa Ural’dan gelirken anne-kız arasındaki o detay...
Sibel Can kar pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Son dönemde adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can, hem özel hayatıyla hem de konserleriyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kar pozlarını art arda Instagram hesabında yayınlayan Sibel Can, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öte yandan ünlü şarkıcı için "Yaş aldıkça gençleşiyor" yorumları yapılırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Sibel Can'ın son pozları "Tıpkı kızı Melisa" dedirtti. İşte Sibel Can'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
24.01.2022 18:50
- Son Güncelleme: 24.01.2022 19:12
Son dönemde adı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk haberleri ile anılan Sibel Can, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
MELİSA HAREKETE GEÇTİ!
Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin fotoğraflarını yayınlamasının ardından harekete geçti ve paylaşıma ilk yorum yapanlardan oldu.
Melisa'nın kalp emojileriyle yaptığı paylaşımda Sibel Can için "Yaş aldıkça gençleşiyor" yorumları yapıldı.