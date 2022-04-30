Sibel Can ile romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı meğer...
Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun memleketiyle şaşırttı! Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programla her cumartesi izleyiciyle buluşan Hakan Altun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğlu olan sanatçının özellikle yaşı merak edilerek "Hakan Altun kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. "Hani Bekleyecektin", "Ağlamak Yok Yüreğim", "Duyanlara Duyamayanlara" gibi birçok şarkısıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Altun'un partneri Sibel Can ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Hakan Altun kaç yaşındaymış...
30.04.2022 01:49 - Son Güncelleme: 30.04.2022 01:49
"Hani Bekleyecektin", "Ağlamak Yok Yüreğim", "Duyanlara Duyamayanlara" şarkılarıyla hafızalara kazınan Hakan Altun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğlu olan sanatçının özellikle yaşı merak edilerek "Hakan Altun kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Hakan Altun'un yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Altun'un partneri Sibel Can ile arasındaki fark da dikkat çekti.