Sibel Can ile romantik partneri Hakan Altun aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer ünlü sanatçılar...
Şarkılar Bizi Söyler'de buluşan Sibel Can ile romantik partneri Hakan Altun o gerçekle şaşırttı! Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programında Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuk görevini üstlenen Hakan Altun ile Sibel Can, ekrana gelen son bölümle birlikte gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da güçlü sesleri ve yorumlarıyla dikkat çeken ikilini hayatını merak edip araştırmaya başladı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz ve şarkılarıyla güzel anılarımıza eşlik eden ikilinin özellikle yaşları merak konusu oldu. Sibel Can ile Hakan Altun'un arasındaki yaş farkını duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can ile Hakan Altun kaç yaşındaymış...
09.04.2022 20:16 - Son Güncelleme: 09.04.2022 20:16