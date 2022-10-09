Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.