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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare! Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare! Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare geldi. Düğünde Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu... Magazin gündeminin yakından takip ettiği kardeşler Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural büyüdü, hatta o kadar büyüdüler ki bazıları yuvadan uçmak üzere... Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural'ın düğünü bugün. Önceki günden başlayan kutlama 2 gece 3 gün sürecek. Sibel Can, gelini Merve Kaya ile oğlu Engincan'ın ilk karesini paylaştı. Engincan Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural da Instagram'da peş peşe fotoğraflar yayınladı. İşte Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu düğünden ilk kareler...

09.10.2022 10:29 - Son Güncelleme: 09.10.2022 10:36
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

SİBEL CAN İLE HAKAN URAL'IN MUTLU GÜNÜ

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare! Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine giriyor.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural, ilk kutlamayı bir davet vererek kutladı. Birçok davetli Yalıkavak'ta gerçekleşen davete katıldı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya’dan ilk kare! Melisa Ural’ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.

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