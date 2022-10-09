Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare! Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare geldi. Düğünde Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu... Magazin gündeminin yakından takip ettiği kardeşler Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural büyüdü, hatta o kadar büyüdüler ki bazıları yuvadan uçmak üzere... Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural'ın düğünü bugün. Önceki günden başlayan kutlama 2 gece 3 gün sürecek. Sibel Can, gelini Merve Kaya ile oğlu Engincan'ın ilk karesini paylaştı. Engincan Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural da Instagram'da peş peşe fotoğraflar yayınladı. İşte Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu düğünden ilk kareler...
09.10.2022 10:29 - Son Güncelleme: 09.10.2022 10:36
SİBEL CAN İLE HAKAN URAL'IN MUTLU GÜNÜ
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ve gelin Merve Kaya'dan ilk kare! Melisa Ural'ın kavalyesi sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...
BEKLENEN DÜĞÜN!
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine giriyor.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.