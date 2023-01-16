Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural Miami'de tatilde! Gören dönüp bir daha bakıyor işte Sibel Can'ın Miami'deki o şaşalı evi...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural Miami'de tatilde! Abisi Engincan Ural'ın düğününden sonra gözler Melisa Ural'a çevrildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile doludizgin aşk yaşayan Melisa Ural Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Melisa Ural, annesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde arkadaşlarıyla birlikte tatilde. Arkadaşları ile soluğu Miami'de alan Melisa Ural kısa sürede gündem oldu. Ardından Sibel Can'ın Miami'deki evi merak konusu oldu. İşte Sibel Can'ın evi...
16.01.2023 09:53 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:01
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural Miami'de tatilde! Gören dönüp bir daha bakıyor, işte Sibel Can'ın Miami'deki o şaşalı evi...
Miami'den paylaşım yapan Melisa Ural'ın bu karesini görenler Sibel Can'ın Miami'deki evini merak etti.