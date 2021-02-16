Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan Engincan, Melisa, Emir ve Gisella kardeşlerin birbirine olan bağlılığı sosyal medya gündeminde. Her fırsatta vaktini kardeşleriyle geçiren Melisa Ural, Instagram'dan abisi Engincan ve kardeşi Emir ile Gisella'nın da yanında olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan kardeşler sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ise güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

16.02.2021 15:15 - Son Güncelleme: 16.02.2021 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





