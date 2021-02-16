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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan Engincan, Melisa, Emir ve Gisella kardeşlerin birbirine olan bağlılığı sosyal medya gündeminde. Her fırsatta vaktini kardeşleriyle geçiren Melisa Ural, Instagram'dan abisi Engincan ve kardeşi Emir ile Gisella'nın da yanında olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan kardeşler sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ise güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

takvim.com.tr
16.02.2021 15:15 - Son Güncelleme: 16.02.2021 16:35
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARDEŞLER...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı. Fırsat buldukça tüm vaktini kardeşleriyle geçiren Melisa Ural, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

Birbirlerine olan bağlılıklarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural'dan yeni fotoğraf geldi.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

Kardeşleriyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Melisa'ya yorum ve beğeni yağdı.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

MELİSA URAL VE KARDEŞİ GISELLA'NIN KAR KEYFİ...

Annesine benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, geçtiğimiz ay kardeşi Gisella ile kar eğlencesini paylaşmış ve o anlar yine çok konuşulmuştu.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.