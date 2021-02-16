Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan kardeşler...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı sallayan Engincan, Melisa, Emir ve Gisella kardeşlerin birbirine olan bağlılığı sosyal medya gündeminde. Her fırsatta vaktini kardeşleriyle geçiren Melisa Ural, Instagram'dan abisi Engincan ve kardeşi Emir ile Gisella'nın da yanında olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan kardeşler sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ise güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.