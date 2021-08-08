Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı düğünde ortaya çıktı ilk yorum anneden! Güzelliğiyle hayran bırakan Melisa Ural Sibel Can’ın kopyası

İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var. Sibel Can'ın son evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir oğlu daha bulunuyor. İşte başta Sibel Can ve çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...