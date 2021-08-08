Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı düğünde ortaya çıktı ilk yorum anneden! Güzelliğiyle hayran bırakan Melisa Ural Sibel Can'ın kopyası
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı düğünde ortaya çıktı ilk yorum anneden geldi. Güzelliğiyle hayran bırakan Melisa Ural sosyal medyayı salladı. 26 yaşındaki Melisa Ural Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Annesine benzerliği ile gündeme sık sık gündeme gelen Melisa, arkadaşının düğününden paylaştığı fotoğrafla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Melisa Ural'ın Engincan Ural adında bir abisi, Emir Aksüt ve Gisella Ural adında da iki kardeşi var. İşte başta Sibel Can'ın kızı Melisa Ural olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
08.08.2021 09:27
- Son Güncelleme: 28.08.2021 08:53
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı düğünde ortaya çıktı ilk yorum anneden! Güzelliğiyle hayran bırakan Melisa Ural, Sibel Can'ın adeta kopyası...
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.
İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var. Sibel Can'ın son evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir oğlu daha bulunuyor. İşte başta Sibel Can ve çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...