Sibel Can ile Hakan Ural'dan olan kızı Melisa sosyal medyayı salladı! Çeşme'de tatil yapan anne - kız...

Sibel Can, kızı Melisa Ural ile Çeşme tatiline gitti. Yılların sanatçısı Sibel Can'ın 25 yaşındaki kızı Melisa Ural'ı görenler şok oldu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural ile abla - kardeş gibi görünmesi sosyal medya gündemine oturdu. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural'ın hanım hanımcık duruşu ise takipçiler tarafından büyük beğen aldı. İşte 48 yaşındaki Sibel Can ile 25 yşındaki kızı Melisa Ural'ın son hali...

02.07.2019 13:55 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





