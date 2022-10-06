Sibel Can ile Hakan Ural kızları Melisa Ural'dan spor pozu 'çok seviyorum' Sosyal medya onu konuşuyor 'annesinin kopyası'
Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Melisa Ural, spor ihmal etmiyor. Son olarak bir spor pozu paylaşan Melisa Ural, spor hocasını etiketleyerek 'çok seviyorum' dedi. Melisa Ural'ın annesi Sibel Can'a olan benzerliği yine dikkat çekti.
06.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 06.10.2022 16:17
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkan Sibel Can, 17'sine geldiğinde dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık olup Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturdu.
Attıkları her adımla magazin manşetlerini süsleyen Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evlatları oldu.
Sibel Can ile Hakan Ural, çocuklarını birbirlerinden ayırmadan beraber büyüterek birçok kişinin takdirini kazandı.