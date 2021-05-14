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Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre Emir Sarıgül ile Sibel Can arasındaki yakınlaşma 6 yıl önce başladı. Spiker Buket Aydın ile ilişkisine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Sibel Can ile anılıyor. Önceki gün ortaya atılan 'Emir Sarıgül ile Sibel Can birlikte tatilde' iddiasının ardından ikiliden Emir Sarıgül'den bir kez daha yalanlama gelmişti. Ardından Buket Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımla 'Sarıgül'e gönderme' olarak yorumlanmıştı. Yaşanan olayların ardından Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın tekne görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler 'aşk resmen belgelendi' dedirtti.

14.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 14.05.2021 10:38
Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

BOMBA AŞK 6 YIL ÖNCE Mİ BAŞLADI?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ortaya çıkan görüntü aşkı resmen belgeledi.

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Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı..

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

Ayrılık kararının ardından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem aşk iddialaryla gündeme gelen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın birlikte tatile çıktığı iddia edildi.

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

İddiaya göre Sibel Can'ın bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül'ün teknesinde yaz sezonunu açtı.

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.