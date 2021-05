Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Bomba aşk 6 yıl önce mi başladı?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre Emir Sarıgül ile Sibel Can arasındaki yakınlaşma 6 yıl önce başladı. Spiker Buket Aydın ile ilişkisine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Sibel Can ile anılıyor. Önceki gün ortaya atılan 'Emir Sarıgül ile Sibel Can birlikte tatilde' iddiasının ardından ikiliden Emir Sarıgül'den bir kez daha yalanlama gelmişti. Ardından Buket Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımla 'Sarıgül'e gönderme' olarak yorumlanmıştı. Yaşanan olayların ardından Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın tekne görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler 'aşk resmen belgelendi' dedirtti.

14.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 14.05.2021 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ