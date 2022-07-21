Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı
Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikili kameralara yansıyan görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. Torba'da görüntülenen ünlü çiftin ardından Emir Sarıgül'ün uğruna eşini terk ettiği ileri sürülen eski sevgilisi Buket Aydın da yeni aşkıyla Türkbükü'nde eğlendiği ortaya çıktı. İşte bomba görüntü.
Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı...
Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.
Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.
Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen ikili mekanı ayrı terk etti. Aydın, Muhsin Bayrak ile ilgili aşk iddiaları reddetti. İş insanı Muhsin Bayrak ise muhabirler Aydın'la röportaj yaptığı sırada mekandan uzaklaştı.