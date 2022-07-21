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Haberler Magazin Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikili kameralara yansıyan görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. Torba'da görüntülenen ünlü çiftin ardından Emir Sarıgül'ün uğruna eşini terk ettiği ileri sürülen eski sevgilisi Buket Aydın da yeni aşkıyla Türkbükü'nde eğlendiği ortaya çıktı. İşte bomba görüntü.

21.07.2022 15:54 - Son Güncelleme: 21.07.2022 16:00
Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı
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Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı...

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Sibel Can ile İş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla sohbet etti. Sarıgül bir ara cep telefonundan gündemdeki son siyasi gelişmeleri takip etti. Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı.

Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.
Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen ikili mekanı ayrı terk etti. Aydın, Muhsin Bayrak ile ilgili aşk iddiaları reddetti. İş insanı Muhsin Bayrak ise muhabirler Aydın'la röportaj yaptığı sırada mekandan uzaklaştı.

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