Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde fena yakalandı! Aşkları tam gaz devam eden ikilinin görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı...

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.

Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen ikili mekanı ayrı terk etti. Aydın, Muhsin Bayrak ile ilgili aşk iddiaları reddetti. İş insanı Muhsin Bayrak ise muhabirler Aydın'la röportaj yaptığı sırada mekandan uzaklaştı.