Sibel Can 'hazır mıyız?' dedi tarzı sosyal medyayı yıktı geçti! Sütyen giymeyen Sibel Can göğüs frikiği ile şoke etmişti bu kez ise...
Sibel Can 'hazır mıyız?' dedi tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Sütyen giymeyen Sibel Can göğüs frikiği ile geçtiğimiz hafta Bodrum konserinde magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevilen şarkılarıyla konser boyunca hem coşan hem coşturan Sibel Can, Mavi Mavi adlı parçayı seslendirirken derin dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı. Göğsü açılan Sibel Can'ın imdadına koruması yetişti. Bugün Harbiye'de konser vermeye hazırlanan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından, 'Hazır mıyız Harbiye?' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Hazırlık sürecinde tercih ettiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken Sibel Can'ın zayıfladığı gözlerden kaçmazken, geçtiğimiz hafta yaşanan skandal akıllara geldi.
Sibel Can 'hazır mıyız?' dedi tarzı sosyal medyayı yıktı geçti! Geçtiğimiz hafta Bodrum'da konser veren ve sütyen giymeyen Sibel Can göğüs frikiği ile herkesi şoke etmişti. Ünlü şarkıcının bu akşam vereceği Harbiye konserinde nasıl bir kıyafet seçeceği merak konusu olu.
Konser öncesi hazırlık sürecinde verdiği bu poz ile dikkatleri üzerine çeken Sibel Can'ın 'Hazır mıyız Harbiye?' paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Bodrum konserinde yaşanan skandal olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. Peki Sibel Can'ın Bodrum konserinde neler yaşanmıştı, gelin bir hatırlayalım...
Şarkılar Bizi Söyler adlı programının sezon finali yapmasının ardından konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Sibel Can, geçen hafta Bodrum'da sahne aldı.
Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Sibel Can, sesi ve şarkılarıyla izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Sevilen şarkılarıyla konser boyunca hem coşan hem coşturan şarkıcı, Mavi Mavi adlı parçayı seslendirirken ise talihsiz bir kaza yaşadı.