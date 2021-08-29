Sibel Can ’hazır mıyız?’ dedi tarzı sosyal medyayı yıktı geçti! Sütyen giymeyen Sibel Can göğüs frikiği ile şoke etmişti bu kez ise...

Sibel Can 'hazır mıyız?' dedi tarzı sosyal medyayı yıktı geçti! Geçtiğimiz hafta Bodrum'da konser veren ve sütyen giymeyen Sibel Can göğüs frikiği ile herkesi şoke etmişti. Ünlü şarkıcının bu akşam vereceği Harbiye konserinde nasıl bir kıyafet seçeceği merak konusu olu.