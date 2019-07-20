Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Sibel Can, yaptığı her hareketle magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan başarılı şarkıcı Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı. Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da gerçek ismini kullanmayan ünlülerden. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü şarkıcı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

20.07.2019 21:27 - Son Güncelleme: 20.07.2019 21:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





