GaleriMagazin

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Sibel Can, yaptığı her hareketle magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan başarılı şarkıcı Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı. Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da gerçek ismini kullanmayan ünlülerden. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü şarkıcı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

20.07.2019 21:27 - Son Güncelleme: 20.07.2019 21:39
Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Yaptığı her hareketle magazin dünyasının gündemini belirleyen Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da gerçek ismini kullanmayan ünlülerden.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

İşte ünlü şarkıcı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Sibel Can

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim