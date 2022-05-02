Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Hakan Ural’ın ‘resmen yaşayan bir efsane’ dediği Sibel Can meğer...

Burada Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi isimlerin alt kadrosunda çalışma imkanı da bulan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken assolistliğe yükseldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, bu arada gönlünü Hakan Ural'a kaptırdı ve Zerrin Özen'in evinde sessiz sedasız nikah kıydı.