Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Hakan Ural’ın ‘resmen yaşayan bir efsane’ dediği Sibel Can meğer...
Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Sunuculuğunu Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının yayınlanması üzerine gündeme gelen Sibel Can'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Henüz 13 yaşındayken babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. 51 yaşındaki şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, en çok "Sibel Can aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Çakmak Çakmak, Padişah, Vallahi Yalan, Kış Masalı gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Sibel Can'ın memleketi...
Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Türkiye'ye dönen Sibel Can, yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu'nda işe başladı. Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle ceza alan gazino kapatıldı. Bunun üzerine Sibel Can mahkemede yaşını büyüttürdü ve Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.
Burada Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi isimlerin alt kadrosunda çalışma imkanı da bulan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken assolistliğe yükseldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, bu arada gönlünü Hakan Ural'a kaptırdı ve Zerrin Özen'in evinde sessiz sedasız nikah kıydı.
Can, tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Engin adından iki evlat dünyaya getirdi. Daha sonra Sulhi Aksüt ile evlenen Can, Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez anneliği tattı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda da eski eşi Hakan Ural'ın açıklamasıyla adından söz ettirdi.
Ural, sunuculuğunu üstlendiği programda iki çocuğunun annesi Sibel Can için "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Fırsat buldukça, zaman ayırıp, Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane... Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki..." ifadelerini kullandı.