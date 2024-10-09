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Sibel Can'ın güzellik sırları: Gür ve bakımlı saçlarını bu rutine borçlu

Sibel Can güzelliği ve genç görünümüyle müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. Başarılı sanatçı cilt ve saç bakım rutini ile de merak konusu. Peki Sibel Can sağlıklı ve gür saçlarını neye borçlu? Cilt bakım rutini ne? İşte ünlü sanatçının güzellik ipuçları...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:52
Sibel Can’ın güzellik sırları: Gür ve bakımlı saçlarını bu rutine borçlu

Sibel Can güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Ünlü sanatçı saç ve cilt bakımında uyguladığı pratik sırlarıyla hayranlarını etkiliyor. İşte Sibel Can'ın güzellik tüyoları...

Sibel Can’ın güzellik sırları: Gür ve bakımlı saçlarını bu rutine borçlu

Argan yağı mucizesi

Ünlü sanatçı Sibel Can saçlarının ışıltısını doğal yağlara borçlu olduğunu açıkladı. Başarılı isim argan yağı kullanarak saçlarını besliyor ve daima canlı görünmesini sağlıyor.

Sibel Can’ın güzellik sırları: Gür ve bakımlı saçlarını bu rutine borçlu

Sibel Can cilt bakımında karmaşık ürünlerden kaçındığını belirtiyor. Günlük olarak sade bir temizleyici ve nemlendirici kullanarak cildini sağlıklı tutuyor.

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