Sibel Can’ın güzellik sırları: Gür ve bakımlı saçlarını bu rutine borçlu

Sibel Can güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Ünlü sanatçı saç ve cilt bakımında uyguladığı pratik sırlarıyla hayranlarını etkiliyor. İşte Sibel Can'ın güzellik tüyoları...

Ünlü sanatçı Sibel Can saçlarının ışıltısını doğal yağlara borçlu olduğunu açıkladı. Başarılı isim argan yağı kullanarak saçlarını besliyor ve daima canlı görünmesini sağlıyor.

Sibel Can cilt bakımında karmaşık ürünlerden kaçındığını belirtiyor. Günlük olarak sade bir temizleyici ve nemlendirici kullanarak cildini sağlıklı tutuyor.