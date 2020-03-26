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Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine damga vuruyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hala adından söz ettiren 49 yaşındaki Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden, 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var. Usta sanatçı Instagram hesabından 'tbt' paylaşımında bulunarak, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Koronavirüs nedeniyle geçirilen bu zorlu süreçte tüm gücüyle işlerine devam eden sağlık çalışanlarına dikkat çeken Sibel Can'ın yıllar öncesini araştıran hayranları bu gerçekle şoke oldu! Sibel Can da bir çok ünlü gibi gerçek ismini kullanmayı tercih etmiyor. Ünlü sanatçının gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

26.03.2020 18:32 - Son Güncelleme: 26.03.2020 18:51
Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

Sibel Can, Instagram'dan koronavirüs nedeniyle işlerinin başında olan sağlık çalışanlarına ithafen gençlik yıllarında çekildiği 'hemşire' fotoğrafını paylaştı. 49 yaşındaki Sibel Can'ın gençlik fotoğrafını görenler öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu.

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Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı ev karantinasında olan Sibel Can'ın geçmişini araştıran hayranları, usta şarkıcının gerçek adını öğrenince şoke oldu. İşte Sibel Can'ın gerçek ismi...

Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

MURAT DALKILIÇ - SIRRI MURAT DALKILIÇ

Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

ALİŞAN - SERKAN BURAK

Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti! 'Meğer tamamen başkaymış...'

BANU ALKAN - RENKA BRONKAVİ

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