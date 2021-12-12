Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle sahne aldı! Kızı Melisa Ural ile göz göze gelince bakın ne yaptı! O anlar çok konuşuldu
Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle sahne aldı! Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile Şarkılar Bizi Söyler adlı programın sunuculuğunu üstlenen Sibel Can, bu akşam sahne aldığ mekanda tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile geceye damga vurdu. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural da annesini yalnız bırakmadı ve en ön sıradan izledi. Şarkı söylediği anlarda kızıyla göz göze gelen Sibel Can'ın tavrı ise çok konuşuldu. Bakın Sibel Can kızı Melisa ile göz göze gelince ne yaptı...
12.12.2021 00:22
- Son Güncelleme: 12.12.2021 00:53
Güçlü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Sibel Can, bu akşam sahne aldığı mekanda tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile çok konuşuldu.
Sesi ve seslendiği şarkılar kadar dış görünüşüyle de dikkat çeken Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural da annesini yalnız bırakmadı ve en ön sıradan izledi.
Sibel Can'ın samimi tavrı dikkat çekerken Melisa Ural o anları kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabında yayınladı.