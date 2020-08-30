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Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına verdiği yanıt ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekmiş ve ardından çocuklarıyla çıktığı tekne tatilinde görüntülenmişti... Şarkılarıyla hayranlarını mest eden usta isim, yeni albümü Hayat'la yeniden sevenlerinin karşısında. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Sibel Can, aşk iddialarının ardından verdiği bir röportajda hayatına dair özel açıklamalarda bulundu. İşte 50 yaşındaki Sibel Can'ın hayatı...

30.08.2020 09:11 - Son Güncelleme: 30.08.2020 09:29
Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

Sibel Can, hayatı ve yeni albümüne dair birçok konuda çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Emir Sarıgül açıklaması ile dikkat çeken Sibel Can, aşk iddialarına, Söylemezsem Olmaz programında son noktayı koydu.

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Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.

Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

SİBEL CAN'DAN AŞK İDDİALARINA YANIT!

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.

Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

Sahneye çıktığında henüz 14 yaşındaydı. 17 yaşına geldiğinde assolist olmuştu bile! Etkileyici mavi gözleri ve kalp titreten sesiyle hep zirvede kaldı. Türkiye'nin en ünlü, en başarılı şarkıcılarından biri haline gelmesi naifliğinden, sıcakkanlılığından bir şey eksiltmedi, egosu yüksek birine dönüşmedi. Hâlâ en büyük korkusu karşısındakini kırmak....

Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu

Hürriyet'in haberine göre; Sibel Can, hayatını ve yeni albümüyle ilgii detayları hayranlarıyla paylaştı...

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Onlarca albüm, repertuvarımda binlerce şarkı, alkışlarla beni onore eden milyonlarca dinleyicim...

Hayatınız perde arkasında da sahnedeki kadar ışıltılı mıydı?

Yaşadığınız süreç bazen nelerin ışıltılı nelerin ışıltısız olduğunu o anda algılamanızı engelliyor olabilir. Üzerinden zaman geçtiğinde bazı şeyler daha iyi algılanıyor. O yüzden bazen her şeye uzaktan bakmak gerekiyor.

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