Sibel Can aşk iddialarının ardından hayatını anlattı! 50 yaşındaki Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu oldu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına verdiği yanıt ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekmiş ve ardından çocuklarıyla çıktığı tekne tatilinde görüntülenmişti... Şarkılarıyla hayranlarını mest eden usta isim, yeni albümü Hayat'la yeniden sevenlerinin karşısında. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Sibel Can, aşk iddialarının ardından verdiği bir röportajda hayatına dair özel açıklamalarda bulundu. İşte 50 yaşındaki Sibel Can'ın hayatı...
Sahneye çıktığında henüz 14 yaşındaydı. 17 yaşına geldiğinde assolist olmuştu bile! Etkileyici mavi gözleri ve kalp titreten sesiyle hep zirvede kaldı. Türkiye'nin en ünlü, en başarılı şarkıcılarından biri haline gelmesi naifliğinden, sıcakkanlılığından bir şey eksiltmedi, egosu yüksek birine dönüşmedi. Hâlâ en büyük korkusu karşısındakini kırmak....
Hürriyet'in haberine göre; Sibel Can, hayatını ve yeni albümüyle ilgii detayları hayranlarıyla paylaştı...
lk albümünüz 'Günah Bize'nin üzerinden 33 yıl geçti. Nasıl özetlersiniz bu yolculuğu?
Onlarca albüm, repertuvarımda binlerce şarkı, alkışlarla beni onore eden milyonlarca dinleyicim...
Hayatınız perde arkasında da sahnedeki kadar ışıltılı mıydı?
Yaşadığınız süreç bazen nelerin ışıltılı nelerin ışıltısız olduğunu o anda algılamanızı engelliyor olabilir. Üzerinden zaman geçtiğinde bazı şeyler daha iyi algılanıyor. O yüzden bazen her şeye uzaktan bakmak gerekiyor.