Sibel Can annesiyle nostaljik paylaşım yaptı benzerlikleri şaşırttı! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı. 51 yaşındaki ünlü şarkıcının sosyal medyada attığı her adım olay yaratıyor. 3 milyona yakın takipçisiyle ve yaptığı paylaşımlarla sık sık olay yaratan Sibel Can'ın son paylaşımı da yine olay yarattı. 1 Ağustos'ta doğum günü olan Sibel Can, doğum gününü annesi Emine Gül'le olan nostaljik bir fotoğrafla kutladı. Sibel Can'ın annesiyle paylaştığı fotoğraftaki benzerlik herkesi şaşırtırken, fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
02.08.2021 12:11
- Son Güncelleme: 02.08.2021 12:11
Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip.
Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise hayranlarının büyük beğenisini topladı.
Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sevenleriyle her fırsatta paylaşıyor.
Anne özlemi çeken ünlü sanatçı Sibel Can birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
51 yaşına basan Sibel Can doğum günü paylaşımında annesi ile nostalji pozunu sevenleriyle buluşturdu.