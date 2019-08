Sibel Can 49. yaş gününü çocuklarıyla kutladı! Sibel Can'ın 4. çocuğu mu var? Gisella'yı görenler şok oldu!

Sibel Can 49. yaş gününü çocukları Engincan Ural, Melisa Urali, Emir Aksüt ve eski eşinin son evliliğinden olan kızı Gisella ile kutladı. Sibel Can'ın boyu kadar olan çocuklarının yanında yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken, Gisella'yı tanımayan sosyal medya kullanıcıları bir an olsun şaşırdı. Sibel Can'ın 3 çocuğu olduğunu bilen hayranları Gisella'nın kim olduğu merak etti. İşte Sibel Can'ın çocukları ve eski eşi Hakan Ural'ın Ezgi Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gisella...

02.08.2019 11:35 - Son Güncelleme: 02.08.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ