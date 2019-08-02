Sibel Can 49. yaş gününü çocuklarıyla kutladı! Sibel Can'ın 4. çocuğu mu var? Gisella'yı görenler şok oldu!
Sibel Can 49. yaş gününü çocukları Engincan Ural, Melisa Urali, Emir Aksüt ve eski eşinin son evliliğinden olan kızı Gisella ile kutladı. Sibel Can'ın boyu kadar olan çocuklarının yanında yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken, Gisella'yı tanımayan sosyal medya kullanıcıları bir an olsun şaşırdı. Sibel Can'ın 3 çocuğu olduğunu bilen hayranları Gisella'nın kim olduğu merak etti. İşte Sibel Can'ın çocukları ve eski eşi Hakan Ural'ın Ezgi Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gisella...
Sibel Can, güçlü sesi ve yorumuyla Türkiye'nin sevilen sanatçıları arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Sibel Can, geçtiğimiz gün 49. yaş gününü kutladı. Doğum gününde çocuklarıyla birlikte olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın fotoğrafını görenler şok oldu. Engincan, Melisa ve Emir adında 3 çocuğu olduğu bilinen Sibel Can'ın 4. çocuğu mu var? sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Sibel Can'ın doğum gününde bulunan küçük kızın Hakan Ural'ın son evliliğinden olan kızı Gisella olduğu ortaya çıkınca herkes şok oldu.